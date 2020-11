Tatá brinca com Sterblitch e diz que filha é mais inteligente que Vitti

Em conversa por videoconferência com o humorista Edu Sterblitch a apresentadora Tatá Werneck aproveitou para fazer o que ssabe de melhor: corujar a pequena Clara Maria, de um ano, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti.

No vídeo, levado ao ar dentro do programa "Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show" no último sábado, 31, ela elogiou a evolução da filha e, sempre bem humorada, disse que a bebê é "mais inteligente" que Rafa.

Tatá também contou um pouco de como tem enfrentado a quarentena, destacando as fobias coletivas depertadas pela pandemia para soltar mais uma de suas tiradas. "Todo mundo ficou muito doido, né? Fiquei fóbica, fiquei com tudo. Menos com o Rafa",