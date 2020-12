Talitha Morete estreia como apresentadora do 'É de Casa':

O "É de Casa" deste sábado, 26, está com uma nova apresentadora. Talitha Morete, repórter do "Mais Você", chega ao programa semanal para cobrir um período de folgas e férias dos colegas.

Talitha apresenta o "É de Casa" pela primeira vez. "É uma honra. Estou há quase 11 anos na casa. Já passei por vários programas. Sempre tive esse sonho de apresentar. Estou supergrata pela confiança", comemora.

"Muito animada, cinco horas ao vivo, um baita desafio. Estou pronta e muito feliz. Vou dar o meu melhor", destaca Talitha.

Em 31 de janeiro, ela apresentou o Mais Você junto com Louro José (Tom Veiga), na ausência de Ana Maria Braga. Antes da atração matutina, ela foi repórter do Domingão do Faustão.