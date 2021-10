Tadeu Schmidt seria o escolhido para apresentar o 'BBB 22', aponta site

As apostas para a substituição de Tiago Leifert a frente do reality "Big Brother Brasil 22" continuam. Desta vez o site Observatório da TV informou que a TV Globo já decidiu que o novo apresentador será o jornalista Tadeu Schmidt. O "BBB" é o reality de maior faturamento do Brasil.

O site diz ainda que o apresentador Tadeu foi escolhido e convidado para a vaga de Leifert. Faltam apenas alguns ajustes contratuais para o nome do jornalista ser divulgado como o novo titular do "BBB".

A icônica Casa de Vidro fará parte do Big Brother Brasil 22 com estreia prevista para o dia 24 de janeiro de 2022. Diferente dos outros anos, a casa cenográfica que ficará abrigada em um shopping center do Rio de Janeiro será ocupada por famosos.

A despedida de Tiago Leifert da TV Globo ocorrerá no próximo dia 23 de dezembro, quando será exibido o último episódio da 10º temporada do The Voice Brasil. Esse será o último programa apresentado por Leifert que decidiu se demitir para se dedicar a família.