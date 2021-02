Susana Vieira renova contrato com a Globo

A Globo surpreendeu muita gente nos últimos anos ao dispensar muitos dos nomes que fizeram história na emissora e na televisão brasileira, especialmente nas novelas. É que o canal carioca mudou a aforma de contratos de atores, preferindo contratos por obra e deixando os longos apenas para poucos selecionados.

Quem não gostou muito dessa história foi Susana Vieira, que ficou morrendo de medo de ser mais uma na lista das demitidas da Globo. A loira, de acordo com a jornalista Fabíola Reipert, ameaçou bater nos Estúdios Globo para deixar claro que queria renovar.

Mas nem precisou, de acordo com Patricia Kogut, do jornal O Globo, a emissora renovou o contrato da atriz, que já está sendo cotada para futuras produções na casa.

A atriz se disse feliz em fazer parte do elenco da emissora mais importante do Brasil. “É sempre com grande alegria que faço parte do casting da emissora desde 1970”, afirmou Susana.

Susana estreou na novela Pigmaleão 70 e logo fez A Próxima Atração. Antes de chegar à Globo, Susana participou de folhetins das extintas Excelsior e TV Tupi.Sua última novela na Globo foi o remake de Éramos Seis, na faixa das 18h.

Aos 78 anos, a artista ficou marcada por grandes produções como Baila Comigo, Mulheres de Areia, Por Amor, Senhora do Destino entre outras.