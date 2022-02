'Stranger Things 4' tem data de estreia anunciada

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da série Stranger Things, divulgaram uma carta nesta quinta-feira (17), para anunciar a da data de estreia dos episódios na temporada 4, na Netflix. Os produtores da saga dividiram o lançamento dos episódios em duas partes, a exemplo da temporada final de "La Casa de Papel". Porém, Stranger Things ainda ganhará uma temporada 5, antecipam os autores.

Stranger Things 4- Volume 1 estreia em 27 de maio, e o Volume 2 estreia em 1º de julho.

Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de destruição em Hawkins, o grupo de amigos da menina poderosa chamada Onze se separa pela primeira vez. Surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.

O número de episódios não foi divulgado até agora, mas somente que será a maior temporada já realizada dessa série.

Confira o cartaz da 4a temporada.

"Com nove roteiros, mais de 800 páginas, quase dois anos de filmagens, milhares de cenas com efeitos especiais e praticamente o dobro de duração das temporadas anteriores. Stranger Things 4 foi a temporada mais difícil de fazer, e também a mais gratificante. A equipe está super orgulhosa com o resultado e estamos ansiosos para compartilhar tudo com vocês", inicia a carta de Matt e Ross.

"Há sete anos, planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, a nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas. Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima, e a 5 será a última", continua a carta.

Desempenho premiado

A 1a temporada estreou em 2016 e conquistou mais de 65 prêmios, como Emmy, Globo de Ouro, Grammy e BAFTA, entre outros, e 175 indicações, incluindo três indicações ao Emmy de Melhor Série Dramática. Stranger Things é um dos títulos mais assistidos da Netflix.

Com 582 milhões de horas de visualização, a temporada 3 foi a segunda série em língua inglesa mais assistida da Netflix. Já a temporada 2 ficou em 10º lugar, com 427 milhões de horas de visualização.

Stranger Things foi criada pelos Irmãos Duffer e produzida pela Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. A série tem produção executiva dos Irmãos Duffer, com a colaboração de Shawn Levy e Dan Cohen da 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.