Star Wars Day: Série 'Obi-Wan Kenobi' ganha novo trailer e pôster com Darth Vader

A minissérie "Obi-Wan Kenobi", mais uma derivada de "Star Wars", ganhou novo trailer nesta quarta-feira (4). O dia é conhecido como "Star Wars Day", e os produtores decidiram presentear os fãs com a novidade.

Na série, Ewan McGregor retorna ao papel do mestre jedi de "Star Wars". A estreia está marcada para o dia 27 de maio, com os dois primeiros episódios no streaming Disney+. os próximos serão lançados semanalmente, sempre ás quartas-feiras, até 22 de junho.

Assista ao trailer:

A narrativa de "Obi-Wan Kenobi" ocorre entre "A Vingança dos Sith" e "Star Wars: Episódio I – Uma Nova Esperança", em que Luke Skywalker deixa de ser um humilde menino de fazenda para se tornar um herói.

Pôster da série (DIvulgação / Disney+)

"Obi-Wan Kenobi" estreia 45 anos depois do lançamento do primeiro filme da série cinematográfica de George Lucas. "Uma nova esperança", conhecido como o quarto capítulo da história, foi lançado nos Estados Unidos em 25 de maio de 1977.

Além de McGregor, a minissérie traz de volta também o ator Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker, o Darth Vader, na segunda trilogia. Os dois atuaram nos respectivos papeis pela última vez em "Star Wars: Episódio III: A Vingança dos Sith" (2005).