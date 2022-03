'Lego Star Wars: A Saga Skywalker- Construindo a Galáxia' lança novo trailer

Um novo vídeo sobre os bastidores do game "Lego Star Wars: A Saga Skywalker", "Construindo a Galáxia", foi divulgado pela Warner Bros. Games, TT Games, Lego Group e Lucasfilm Games. O objetivo do vídeo é mostrar a variedade de conteúdo e a sensação de liberdade dos jogadores no game.

A equipe de desenvolvimento compartilhou os processos que dão vida à galáxia de Star Wars, aos locais icônicos encontrados nos nove filmes da Saga Skywalker, com o humor dos jogos Lego. O vídeo também mostra o trabalho que foi feito para implementar efeitos de clima, diferenciar as cores do céu e chamar a atenção para cada pequeno detalhe do jogo.

Os jogadores terão a liberdade de explorar mundos e locais familiares, como Naboo, Endor, Tatooine e a Cidade das Nuvens de Bespin para desbloquear novos veículos e personagens jogáveis, incluindo Mama the Hutt, Yaddle e Babu Frik.

O jogador também pode encontrar Blocos Kyber, item usado como moeda de troca para aprimorar personagens, atualizando as habilidades da Força e aumentando o poder de fogo dos blasters. É um ótimo incentivo para se desviar do caminho principal do jogo e conhecer melhor cada mundo.

Como acessar

"Lego Star Wars: A Saga Skywalker" será lançado no próximo dia 5 de abril nos consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Aqueles que escolherem fazer a reserva digital do jogo receberão acesso antecipado ao Trooper Character Pack no dia do lançamento. O pacote estará disponível um mês após o lançamento para aqueles que comprarem a Coleção de Personagens ou podem ser adquiridos separadamente. A compra da versão digital do jogo também incluirá o Obi-Wan Kenobi Clássico como um personagem jogável, não estando disponível para compra independente. A versão física da Edição Deluxe (Disponível para Xbox One|Series X e PlayStation 5) incluirá uma minifigura exclusiva "Lego Star Wars, Luke Skywalker" com o bigode Leite Azul e um steelbook do Han Solo.