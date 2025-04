Sônia Braga fará uma participação especial em série policial americana

A atriz brasileira Sônia Braga fará uma participação especial em uma série americana. “M.I.A.”, a nova produção do serviço de streaming Peacock ambientada no sul da Flórida, nos Estados Unidos, envolve tráficos de drogas e vingança.

A obra ainda não tem data de estreia.

A informação foi divulgada pelo site Deadline.

Além dela, os atores Edward James Olmos, Billy Burke e Alberto Guerra também farão participações como convidados na série. Shannon Gisela, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Maurice Compte e Danay Garcia, fazem parte do elenco principal.

VEJA MAIS

Idealizada por Bill Dubuque, cocriador de “Ozark”, a série mostra o cotidiano de Etta Tiger Jonze (Gisela), jovem que vive do tráfico de drogas com a família. Após uma crise, ela é obrigada a se reinventar no submundo do crime de Miami.

A série é produzida pelo estúdio MRC, responsável por “Poker Face”, e tem Dubuque assinando o roteiro do episódio de estreia e integrando a equipe de produção. Ainda não há data confirmada para a estreia.

Sônia Braga já participou de outras séries americanas, como “Sex and the City” e “Law & Order”. Estrela do audiovisual brasileiro desde que deu vida à protagonista da novela “Gabriela”, de 1975, ela se destacou mais recentemente nos filmes “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019), ambos dirigidos por Kleber Mendonça Filho. Em 2020, foi incluída na lista dos 25 melhores atores deste século pelo jornal The New York Times.