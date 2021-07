Silvio Santos volta ao estúdio para gravar 'Roda a Roda' após dois anos

Silvio Santos voltou a gravar seus programas no SBT na última sexta (23). O patrão do SBT ficou quase dois anos longe da emissora devido à pandemia de covid-19. O apresentador voltou a gravar o tradicional Roda a Roda.

Por uma rede social, a filha do comunicador, Patricia Abravanel, compartilhou um registro do momento em que o pai chega no estúdio e é recebido por Liminha. "Spoiler!!!! Muito emoção hoje nos estúdios do SBT! Em ritmo de festa ele volta depois de quase 2 anos sem pisar no SBT! A alegria do pessoal é contagiante! Como ele é amado!!!!", escreveu na legenda.

Patricia ainda mostrou Silvio nos bastidores, reencontrando a equipe do programa. "Animado, simpático, falante ele volta aos estúdios do SBT! Alegria é contagiante! Saúde e vida longa ao nosso paitrão!", disse.