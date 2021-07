Show dos Famosos será comandado por Luciano Huck

O quadro Show dos Famosos do Domingão vai deixar de se tornar programa solo e vai ser exibido dentro da atração que Luciano comandará. A equipe está correndo contra o tempo para confirmar os artistas participantes. Com informações do O Globo.

O objetivo é que com o novo programa de Luciano Huck para o domingo, o Show dos Famosos possa ser um programa independente – assim como a Dança dos Famosos.

A Globo anunciou a antecipação da estreia do apresentador para dia 5 de setembro.