Show do 'Criança Esperança' vai apresentar a diversidade da música brasileira

“Investe em mim. Aposta tudo em mim”, esse trecho da música “Investe em Mim” pode ser usado para representar o objetivo do ‘Criança Esperança’ de investir no futuro das crianças, já que o foco da campanha de 2021 é a educação. A faixa está na programação da 36ª edição do show ‘Criança Esperança’, que vai ao ar nesta segunda (23), após a novela Império, e conta com apresentações em duplas ou trios com músicas já conhecidas do grande público.

A ideia do show, apresentado este ano por Ivete Sangalo, Maju Coutinho, IZA e Luciano Huck, é reunir atrações que representem a diversidade musical presente no Brasil, mostrando também paisagens de diferentes lugares do país, do Ceará até o palco dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, passando ainda por São Paulo.

Quem vai dar voz à faixa “Investe em Mim” durante o show é Ivete Sangalo, que canta a música ao lado do grupo Os Barões da Pisadinha. “Todos nós estamos engajados em fazer a mensagem chegar a todos os lares do Brasil. As apresentações dos artistas estão sendo delicadamente pensadas. Vai ser um show lindo e cheio de emoção, informação e esperança”, convida a cantora.

Ao lado de Ludmilla, Iza vai trazer dois sucessos, “Rainha da Favela” e “Gueto”, além de estrear como apresentadora do show: “Apresentar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, com certeza vai ser a realização de um sonho. Estou muito feliz em fazer parte disso”.

Luan Santana, além der ser a voz da música da campanha, também está presente no show. Ele canta “Ninguém Explica Deus” ao lado de Isadora Pompeu. “Eu e Isadora vamos levar uma mensagem de fé a todos que irão assistir e colaborar com a campanha. A criança esperança que existe dentro de cada um de nós tem a fé que nos mantém vivos”.

A apresentação traz outra parceria, com sotaque nordestino. Juliette e Wesley Safadão cantam juntos as faixas “Anunciação” e “Disparada”, direto de uma locação em Quixadá, no Ceará. “Nunca imaginei que um dia estaria fazendo parte desse sonho, que tem uma importância tão grande no Brasil, e que ajuda a tantos projetos que mudam a vida das crianças brasileiras. Estar junto disso tudo em 2021 nem parece real”, comemora a ganhadora do ‘BBB 21’.

Rodolffo, da dupla com Israel, afirma estar vivendo um momento único na carreira ao participar do show ao lado de Zezé di Camargo e Luciano, responsáveis pelo clássico “É o Amor”, música que as duplas vão interpretar juntas.

“Sonhamos com essa oportunidade que hoje se materializa. Estar nesse programa tão bem comandado por Ivete, Maju, IZA e Luciano Huck nos envaidece”, revela Rodolffo. “Participar do Criança Esperança é sempre uma honra, é uma campanha séria, que ajuda várias instituições, colabora com o desenvolvimento de jovens e crianças do país. ‘O Criança Esperança’ faz parte da nossa história”, afirma Luciano que, junto com Zezé, participa do projeto desde os anos 1990.

Como em todos os anos, o show tem como objetivo também incentivar as doações para a campanha da Globo em parceria com a Unesco. Toda a renda será revertida para as 105 instituições contempladas que têm como foco manter na escola quem mais precisa.

“A educação é a base de todo o crescimento, a base do desenvolvimento do ser humano. E nós temos uma falha enorme na educação brasileira. Com certeza esse assunto vai gerar uma transformação, uma motivação de fazer diferente”, aposta Majur, cantora que se apresenta ao lado de Emicia e Drik na faixa “Amarelo”, diretamente de São Paulo.

Além dos números musicais, o programa vai exibir vídeos comandados por Maju e Huck, também apresentadores, além de Regina Casé e Gil do Vigor. “Durante todos esses anos do ‘Criança Esperança’, eu acompanhei de perto muitas instituições e organizações, mas principalmente muita gente que foi ajudada. O poder de transformação é impressionante”, lembra Regina, que vai fazer uma homenagem às mães solo, assim como sua personagem em ‘Amor de Mãe’, que conquistou o Brasil.

Gil faz coro com Regina e comemora sua participação este ano: “É muito especial e revigorante, porque esse é um programa que marca gerações. Está há décadas fazendo o bem, acolhendo. Acredito em projetos que se importem genuinamente em mudar vidas”.

A apresentação ainda conta com um musical de DJ Alok com a banda Melim e participação especial de Maria Fernanda, cantora que já fez parte de uma das instituições atendidas pelo ‘Criança Esperança’.

Para encerrar o show, uma convidada especial que vai cantar em homenagem a todas as vítimas da covid-19. Déa Lúcia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, vai se apresentar ao lado de IZA e Ivete Sangalo. As três vão interpretar uma famosa canção de Cartola, que traz na letra uma frase de esperança: “Finda a tempestade, o sol nascerá”.