Show de Sandy e Junior será exibido na Globo este domingo, 30

Após 12 anos sem subir juntos ao palco, os irmãos Sandy e Júnior realizaram a icônica turnê "Nossa História", em 2019, que atraíram 600 mil fãs em 18 apresentações realizadas em 13 cidades brasileiras. Um desses shows, que froi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, sob a direção de Raoni Carneiro, será exibido neste domingo, 30, pela TV Globo, logo após "Temperatura Máxima".

No show, a dupla canta relembra os hits que tiveram juntos, como “Não Dá Pra Não Pensar", “Quando você passa (Turu Turu)", "As Quatro Estações", "A Lenda" e "Vamo Pulá!".

“O reencontro foi delicioso! Do ponto de vista musical, parecia que a gente nunca tinha deixado de ser parceiro. É muito engraçado. A gente simplesmente se entendia no olhar e é uma conexão, uma sintonia que me surpreendeu muito. Como a gente se comporta e divide nossas funções no palco, na música; como a gente se complementa no ao vivo. Isso nunca se apagou, estava ali. E eu não tinha como saber disso até eu experimentar. Foi uma surpresa muito boa”, avalia Sandy.

“O reencontro musical foi como se não tivesse havido esses 12 anos. A nossa conexão estava absolutamente intacta. Eu acho que os dois melhoraram como artistas, amadureceram muito e isso só ajudou. Nós somos irmãos, essa conexão é imediata, a sintonia também. A sensação foi de que nunca tínhamos parado, foi como voltar pra casa”, conta Junior.

A emissora veicula o show após a exibição de sete episódios da série documental "Sandy e Junior: A História". A apresentação também está disponível para assinantes no Globoplay.