Sexta temporada do 'Vai que Cola' será exibida na Globo

As divertidas histórias dos moradores da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) irão alegrar as noites da TV Globo! A partir do dia 21 de dezembro, uma seleção de episódios da sexta temporada do 'Vai Que Cola', humorístico exibido originalmente no Multishow, vai ao ar de segunda a sexta, após o 'Jornal da Globo'.

No clima do início do verão, o público poderá 'viajar' junto com os personagens, que saem do Méier rumo a Praia Grande, litoral de São Paulo, para curtir alguns dias na casa de veraneio de Aurelina (Gorete Milagres), tia do motoboy Sanderson (Marcelo Médici).

No entanto, todos se surpreendem com a notícia de que não poderão voltar tão cedo para o Rio de Janeiro, já que a pensão foi interditada devido à uma obra, e precisarão se reinventar para sobreviver na cidade.

Trazendo ainda mais confusão, Terezinha (Cacau Protásio) simula uma gravidez e a identidade do pai é um mistério. "Essa temporada que se passa em Praia Grande é muito especial porque trouxe um frescor para o programa. Os episódios são bem engraçados, com participações especiais, tenho certeza de que todos irão se divertir muito", aposta Cacau Protásio, que celebra a estreia do programa na TV aberta após sete anos de sucesso no Multishow.

Intérprete de Sanderson, Marcelo Médici conta que a ideia de ambientar a temporada no litoral paulista partiu de lembranças de férias que passou em São Vicente, cidade próxima a Praia Grande.

"Contei muitas histórias sobre essas recordações nos bastidores, lembrava de muitos lugares e hábitos dos tempos que passei por lá. Minha tia tinha um apartamento de veraneio, e meu sonho era morar ali, de frente pro mar! O apartamento ficava fechado e sempre que a gente chegava tinha uma surpresa, um chuveiro queimado, uma geladeira que dava choque, uma torneira com vazamento, assim como acontece no programa", revela o ator.

Luis Lobianco marca presença na temporada na pele do carteiro Reginel, que não desiste de conquistar Terezinha e vai ao seu encontro em Praia Grande. "Ele cai ali de paraquedas, mas logo é acolhido. Gosto de sentir que o meu trabalho está na boca do povo e é demais pensar no 'Vai que Cola' sendo exibido na TV Globo, potencializando sua história", empolga-se Lobianco.

Outro personagem também surge em Praia Grande em busca de seu grande amor: o cobrador de ônibus Zélio, que pega carona para ir atrás de Dona Jô. Paulinho Serra, que vive o personagem, diz que percebe a popularidade do programa até fora do país quando faz shows de humor.

"Quando me apresentei nos Estados Unidos e no Japão percebi o quanto os brasileiros que moram nesses países curtem o programa. É muito importante que ele tenha um alcance ainda maior", afirma o humorista.

Também integram a sexta temporada os atores Marcus Majella, como Ferdinando, Samantha Schmütz é Jéssica, aspirante à digital influencer, Emiliano D’Ávila como Máicol, namorado de Jéssica, Fiorella Mattheis na pele da trambiqueira Velna; Letícia Lima como a implicante Gabi do Lins, Aline Riscado vive a personal trainer Susan e o ator mirim e influenciador digital Isaac do VINE como o mascote Valdinho. Alexandre Porpetone estreou na temporada para interpretar Bruno Surfistão, um duvidoso guia e surfista local.

Entre as participações especiais, estão previstas para ir ao ar na TV Globo os programas com a presença da atriz Gorete Milagres, das cantoras Iza e Paula Fernandes, e do ator mexicano Édgar Vivar, intérprete do célebre Sr. Barriga do seriado “Chaves”.