Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (17/12)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (17/12), às 14h50, o filme "De Volta Para O Futuro", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson, Thomas Wilson e Wells Claudia e dirigido por Robert Zemeckis.

Qual a sinopse do filme "De Volta Para O Futuro"?

Sinopse: Após o experimento do cientista Doc Brown não sair como o planejado, o jovem Marty MCFly é transportado para a décda de 50. Nessa nova aventura, o adolescente encontra a versão jovem dos seus pais e recebe a missão de fazer com que os dois se apaixonem, caso contrário, ele deixará de existir no futuro. Tudo isso deve ser feito enquanto Marty precisa retornar para casa a tempo de salvar Brown.

Confira o trailer de "De Volta Para O Futuro":

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)