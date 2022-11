Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (12/11)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (12/11), às 14h10, o filme de comédia "Um Príncipe Em Nova York", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones e Louie Anderson e dirigido por John Landis.

VEJA MAIS

Qual a sinopse do filme "Um Príncipe Em Nova York"?

Sinopse: Akeem é o príncipe de um país africano que decide ir embora para os Estados Unidos após descobrir que está prestes a entrar em um casamento arranjado. Com a intenção de encontrar seu verdadeiro e grande amor no país norte-americano, Akeem finge ser pobre e vive grandes aventuras nas ruas do Queens ao lado de seu amigo Semmi.

Confira o trailer de "Um Príncipe Em Nova York":

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)