Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (10/06)

A TV Globo vai exibir na "Sessão de Sábado" de hoje (10/06), às 14h10, o filme de ação "O Dia Depois de Amanhã", logo após o Jornal Hoje. Dirigido por Roland Emmerich, o longa é estrelado por Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Sela Ward e Ian Holm.

Qual a sinopse do filme "O Dia Depois de Amanhã"?

As frequentes alterações climáticas causam mudanças na Terra e na vida de toda a humanidade. Com o norte ficando cada vez mais frio, o que impossibilita de continuar sendo habitado, a população sobrevivente do planeta migra para o sul. Enquanto isso, o paleoclimatologista Jack Hall faz o caminho contrário e volta para Nova York na tentativa de encontrar o filho Sam ainda vivo.

Confira o trailer de "O Dia Depois de Amanhã"

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)