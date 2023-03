Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (04/03)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (04/03), às 14h10, o filme de comédia "Legalmente Loira", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Jennifer Coolidge, Luke Wilson, Matthew Davis, Reese Witherspoon, Selma Blair e Victor Garber e dirigido por Robert Luketic.

Qual a sinopse do filme "Legalmente Loira"?

Sinopse: Elle Woods namora o jovem e bonito Warner Huntington III durante a época da escola. O único problema da relação é que Warner se incomoda com a futilidade da namorada e, ao ser aprovado no curso de Direito da Universidade de Harvard, ele se encanta por outra garota e decide romper com Elle. Indignada com o término, ela decide estudar com o intuito de passar no mesmo curso do ex-namorado da escola e provar a ele que é inteligente.

Confira o trailer de "Legalmente Loira":

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)