Sessão da Tarde hoje: Qual fime vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (23/05), às 15h40, o filme "Compramos Um Zoológico", dirigido por Camero Crowe e interpretado por Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Compramos Um Zoológico", Após a morte da esposa, Benjamin tentar recomeçar a vida ao lado dos filhos. Em busca de uma nova casa, ele compra uma propriedade com com um zoológico em péssimas condições. Com a ajuda de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, o viúvo tem que correr contra o tempo para recuperar o zoológico. Durante o processo, um novo amor surge e lhe apresenta novamente a felicidade.

Veja o trailer de “Compramos Um Zoológico”

Título original: We Bought a Zoo

Classificação: Livre

Duração: 2h04min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Família

Lançamento: 23 de dezembro de 2011

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)