Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (13/06), às 15h35, o filme "Como Se Fosse A Primeira Vez", dirigido por Peter Segal e interpretado por Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Como Se Fosse A Primeira Vez", o veterinário Henry Roth (Adam Sandler), que mora no havaí, é conhecido pela grande quantidade de turistas que consquista. Lucy Whitmore (Drew Barrymore) é uma dessas pessoas, por quem acaba se apaixonando. No entanto, o desafio a ser enfrentado por Henry é que a amada sofre de falta de memória de curto prazo, esquecendo de tudo ao acordar no dia seguinte. Com isso, Henry se vê tendo que conquistar a mulher todos dias, para ficar ao seu lado.

Veja o trailer de “Como Se Fosse A Primeira Vez”

Título original: 50 First Dates

Classificação: 10 anos

Duração: 1h39min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 30 de abril de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)