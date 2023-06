Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (19/06), às 15h30, o filme "Não Vamos Pagar Nada", dirigido por João Fonseca e interpretado por Samantha Schmütz, Edmilson Filho, Fernando Caruso, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Não Vamos Pagar Nada", Antônia (Samantha Schmütz) sempre está com o humor a flor da pele, apesar das dificuldades de estar desempregada e estar cheia de dívidas. Indignada com a alta dos preços das coisas do único mercadinho em que ela compra, a mulher acaba contagiando outros clientes. Recusando a pagarem, eles saqueam as mercadorias e fogem. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura pra justificar suas atitudes para o marido.

Veja o trailer de “Não Vamos Pagar Nada”

Título original: Não Vamos Pagar Nada

Classificação: 12 anos

Duração: 1h25min

Nacionalidade: Brasileiro

Gênero: Comédia

Lançamento: 8 de outubro de 2020

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)