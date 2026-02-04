Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (04/02)?

O filme “Noivas Em Guerra” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Noivas em Guerra" é o filme de hoje (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (04/02), às 15h25, o filme "Noivas Em Guerra", dirigido por Gary Winick e interpretado por Kate HudsonAnne Hathaway, Bryan Greenberg. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Noivas Em Guerra”?

No filme "Noivas Em Guerra", Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde a infância, onde já planejavam os mínimos detalhes de seus futuros casamentos, como o local da cerimônia: Hotel Plaza, lugar onde ocorrem os mais badalados casórios. Agora, adultas, elas estão a um passo do grande sonho de se casar. No entanto, um erro na marcação das datas faz as datas coincidirem, gerando uma disputa entre as agora ex-amigas por quem fará a cerimônia no local sonhado.

Veja o trailer do filme “Noivas Em Guerra”

 

Informações do filme “Noivas Em Guerra”

Título original: Bride Wars
Classificação: Livre
Duração: 1h40min
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero: Comédia, Romance
Lançamento: 9 de janeiro de 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

sessão da tarde hoje

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Diamante da temporada? Entenda o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Brigido no BBB 26

Apresentador usou referências à série Bridgerton ao anunciar saída do terceiro eliminado do reality

04.02.26 9h24

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

FAMOSOS

Justiça dos EUA estabelece fiança para soltar Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique

A empresária de 28 anos, mesmo com residência fixa na Flórida, não possui carteira de habilitação local e foi detida por dirigir sem autorização. Além da fiança, ela deve pagar multa pela infração

03.02.26 22h20

CULTURA

Rainha das Rainhas 2026: a emoção da Grande Noite na vibração dos apresentadores

Ismaelino Pinto e Layse Santos vão estar à frente da 78ª edição do Rainha das Rainhas neste sábado (7) no Hangar, em Belém

04.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda