Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (04/02)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (04/02), às 15h25, o filme "Noivas Em Guerra", dirigido por Gary Winick e interpretado por Kate Hudson, Anne Hathaway, Bryan Greenberg. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Noivas Em Guerra”?

No filme "Noivas Em Guerra", Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde a infância, onde já planejavam os mínimos detalhes de seus futuros casamentos, como o local da cerimônia: Hotel Plaza, lugar onde ocorrem os mais badalados casórios. Agora, adultas, elas estão a um passo do grande sonho de se casar. No entanto, um erro na marcação das datas faz as datas coincidirem, gerando uma disputa entre as agora ex-amigas por quem fará a cerimônia no local sonhado.

Veja o trailer do filme “Noivas Em Guerra”

Informações do filme “Noivas Em Guerra”

Título original: Bride Wars

Classificação: Livre

Duração: 1h40min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 9 de janeiro de 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)