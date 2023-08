Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (29)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/08), às 15h25, o filme "Need For Speed: O Filme", dirigido por Scott Waugh e interpretado por Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Need For Speed: O Filme"?

No filme “Need For Speed: O Filme", O piloto Tobey Marshall herda do pai uma oficina mecânica, onde ganha a vida alterando carros para deixá-los mais veloz. Um ex-piloto o procura para finalizar as alterações no seu carro. Após a conclusão do trabalho, a rivalidade entre os dois fala mais alto e eles decidem disputar uma última corrida que conta com a participação de Pete, amigo de Tobey. A disputa resulta em um acidente que mata Pete e leva Tobey para a cadeia, que decide se vingar ao deixar a prisão.

Veja o trailer de "Need For Speed: O Filme"

Informações do filme

Título original: Need For Speed

Duração: 2h11min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação

Lançamento: 13 de março de 2014

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)