Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28/10)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/10), às 15h25, o filme "Em Guerra Com O Vovô”, dirigido por Tim Hill e interpretado por Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Em Guerra Com O Vovô”?

Em Guerra com o Vovô, Peter (Oakes Fegley) é forçado a deixar seu quarto quando Ed (Robert De Niro), seu avô, se muda para a casa da família. Insatisfeito em dormir no sótão e determinado a retomar seu espaço, o jovem arma diversas armadilhas para expulsar o avô. No entanto, o 'velho' é mais esperto que o neto e pretende retaliar com seus próprios esquemas e armações. Que comece a guerra!

Veja o trailer do filme "Em Guerra Com O Vovô”

Informações do filme "Em Guerra Com O Vovô”

Título original: The War With Grandpa

Classificação: 10 anos

Duração: 1h38min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: comédia, infantil

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)