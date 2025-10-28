Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28/10)?

O filme 'Em Guerra Com O Vovô' vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Em Guerra com o Vovô" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (28/10) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/10), às 15h25, o filme  "Em Guerra Com O Vovô”, dirigido por Tim Hill e interpretado por Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme  "Em Guerra Com O Vovô”?

Em Guerra com o Vovô, Peter (Oakes Fegley) é forçado a deixar seu quarto quando Ed (Robert De Niro), seu avô, se muda para a casa da família. Insatisfeito em dormir no sótão e determinado a retomar seu espaço, o jovem arma diversas armadilhas para expulsar o avô. No entanto, o 'velho' é mais esperto que o neto e pretende retaliar com seus próprios esquemas e armações. Que comece a guerra!

Veja o trailer do filme  "Em Guerra Com O Vovô”

Informações do filme  "Em Guerra Com O Vovô”

Título original: The War With Grandpa
Classificação: 10 anos
Duração: 1h38min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: comédia, infantil
Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

