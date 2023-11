Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/11), às 15h25, o filme "Shrek Terceiro”, dirigido por Chris Miller e interpretado por Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O rei Harold está em estado terminal e tem uma conversa com a princesa Fiona e Shrek sobre a sucessão do reinado em Tão Tão Distante, já que o genro se recusa a assumir o trono. A única saída dada a Shrek é encontrar o primo Artur. Ao lado dos amigos Burro e Gato de Botas, o ogro se encarrega de achar o parente que pode substituí-lo, além de ter que enfrentar as armações do malvado Príncipe Encantado.

Informações do filme

Título original: Shrek the Third

Classificação: livre

Duração: 1h 33m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2007

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)