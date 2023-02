Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/02), às 15h35, o filme "Um Amor de Tesouro", dirigido por Andy Tennant e estrelado por Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Um Amor de Tesouro", Benjamin Finnegan (Matthew McConaughey) é um caçador de tesouros determinado a localizar o navio Queen's Dowry, que afundou em 1715. Diz a lenda que a embarcação carregava 40 arcas de um tesouro valioso. Custando o que custar, Benjamin está decidido a encontrá-lo. Inclusive, o caçador de tesouros jogou fora seu casamento com Tess (Kate Hudson), que depois seguiu reconstruindo sua vida trabalhando na equipe do bilionário Nigel Honeycutt (Donald Sutherland). Em um certo dia, Benjamin acha uma pista importante em sua busca ao navio e, para desgosto de Tess, consegue convencer Nigel e sua filha Gemma (Alexis Dziena) a ajudá-lo em mais uma busca.

Duração: 1h53min

Classificação: 12 anos

Gênero: Ação, Aventura, Comédia, Romance

Lançamento: 8 de fevereiro de 2008

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)