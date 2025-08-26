Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça--feira (26/08)?

O filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Luta Pela Fé - A História do Padre Stu" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (26/08) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (26/08), às 15h25, o filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu, dirigido por Rosalind Ross e estrelado por Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"?

Baseado em uma história real, Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long (Mark Wahlberg) se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico. 

Veja o trailer do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"

Informações do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"

  • Título original: Father Stu
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 2h04min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

CINEMA

Globo prepara filme baseado em 'A Viagem'; personagem Alexandre é confirmado

O novo filme trará uma abordagem diferente da novela que marcou época com sua temática espiritualista

10.07.25 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TRISTEZA

Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O ícone da música paraense morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 8h37

CULTURA

Parlamentares e autoridades políticas lamentam morte do mestre Damasceno

O músico morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda