Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (26/05)?
O filme "Evereste" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (26/05), às 15h25, o filme de drama "Evereste", dirigido por Baltasar Kormákur e estrelado por Jason Clarke, Jake Gyllenhaal e Josh Brolin. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Evereste"?
No ano de 1996, dois grupos de alpinistas liderados por Rob (Jason Clarke) e Scott (Jake Gyllenhaal) se unem na tentativa de escalar o monte Everest, mas uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco. Com a esposa grávida (Keira Knightley), Rob é menos aventureiro que Scott, preocupando-se com a segurança dos membros de sua equipe. Ele lutará bastante para tentar proteger a todos.
Veja o trailer do filme "Evereste"
Informações do filme "Evereste"
- Título original: Everest
- Classificação: 14 anos
- Duração: 2h02min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama, aventura
- Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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