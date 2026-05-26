Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (26/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (26/05), às 15h25, o filme de drama "Evereste", dirigido por Baltasar Kormákur e estrelado por Jason Clarke, Jake Gyllenhaal e Josh Brolin. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Evereste"?

No ano de 1996, dois grupos de alpinistas liderados por Rob (Jason Clarke) e Scott (Jake Gyllenhaal) se unem na tentativa de escalar o monte Everest, mas uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco. Com a esposa grávida (Keira Knightley), Rob é menos aventureiro que Scott, preocupando-se com a segurança dos membros de sua equipe. Ele lutará bastante para tentar proteger a todos.

Veja o trailer do filme "Evereste"

Informações do filme "Evereste"

Título original : Everest

: Everest Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 2h02min

2h02min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, aventura

drama, aventura Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)