Jovens levam arte em forma de grafite para áreas públicas do bairro da Terra Firme

Jovens artistas do bairro da Terra Firme, em Belém, acabam de entregar à população cinco painéis do projeto de Intervenção Urbana com grafite “Amor Preto Minha Cria”, do coletivo PerifArt, grupo de artes visuais do Cine Clube Terra Firme, que incentiva o protagonismo de jovens artistas.

O projeto foi contemplado pelo Edital preamar de 2020, da Secretaria Cultura do Estado do Pará (Secult). Os painéis foram pintados em pontos estratégicos do bairro para melhor visualização.

“O projeto está conseguindo tirar uma visão errônea sobre as pessoas que são grafiteiras. A maioria das pessoas pensa que o grafiteiro é perigoso ou vagabundo. Mas, agora, os moradores da Terra Firme estão vendo os jovens como artistas. Eles estão sendo reconhecidos pelo trabalho deles”, conta Maíra Velozo, coordenadora e integrante do PerifArt. O grupo trabalha com desenho, pintura e grafite.

Painel em homenagem ao padre Bruno Secchi (Divulgação)

Um dos painéis homenageia o Padre Bruno Secchi, fundador do Movimento República de Emaús, falecido há quase um ano. O painel está localizado na passagem São João esquina com a Avenida Perimetral e foi pintado por Gabriel Vyctor, o Gabz, que integra o PerifArt. Essa obra foi celebrada um mini sarau dentro da programação da Semana Padre Bruno, alusiva à memória do ativista de direitos da criança e do adolescente, no domingo, 23.

“O Padre Bruno sempre foi muito representativo pra gente, sempre foi um exemplo. Todo ano o padre Bruno vinha até o projeto pra somar com a gente em rodas de conversa. Ele falava sobre as experiências de vida, dava conselhos e batia papo com os jovens da periferia. Foi uma perda muito grande para a comunidade o projeto. A gente quis homenageá-lo porque ele foi uma pessoa muito representativa”, descreve a produtora do projeto, Kleidiane Sousa.

Outros painéis resultantes do projeto foram o “É nós por nós”, elaborado pelo PerifArt em parceria com Patrick Santos, o Ptck, e José Santana, o Santo, situado na Rua Angelim. A parceria desses artistas se repete nos painéis “Do extermínio ao protagonismo”, situado na Passagem Trindade; “Amor preto Minha Cria”, na Rua Celso Malcher; e “PerifArt”, na Passagem São Sebastião. Também integram o coletivo de artistas: Vyctoria Santos, Alice Rose, Erick Renan, Douglas Baena e Larissa Barbosa.

Projeto de grafite integra o trabalho do Cine Clube TF (Divulgação)

Os lugares em que os painéis foram pintados foram escolhidos pelos moradores do bairro por meio de votação nas redes sociais. “A gente elegeu os lugares mais visíveis para a comunidade, com o maior trânsito de pessoas do bairro e que não fossem tão visíveis para as pessoas de foram lugares também significativos para a comunidade”, explica Kleidiane. “O grupo fez (pintou) histórias de pessoas do bairro que representassem toda a comunidade, que é para fortalecer os laços afetivos entre as famílias”.

“A importância do perifArt para os jovens é desenvolver o protagonismo e os talentos artísticos, mostrando que a periferia é produtora da arte”, destaca Maíra.