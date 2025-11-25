Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (25/11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (25/11), às 15h25, o filme "Incontrolável”, dirigido por Tony Scott e interpretado por Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn e Kevin Corrigan. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme "Incontrolável”?

Uma locomotiva carregada com produtos químicos tóxicos está fora de controle, podendo destruir uma cidade inteira e causar um desastre ambiental. Para evitar que o acidente acontença, um maquinista veterano e um jovem motorista colocam suas vidas em riscos e tentam de tudo para salvar as pessoas que estão no caminho do trem desgovernado.

Veja o trailer do filme "Incontrolável”

Informações do filme "Incontrolável”

Título original: Unstoppable

Classificação: 10 anos

Duração: 1h 38m

Nacionalidade: britânico

Gênero: ação

Lançamento: 2010

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com