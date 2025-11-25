Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (25/11)

O filme “Incontrolável” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Incontrolável" é o filme de hoje (25/11) (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (25/11), às 15h25, o filme "Incontrolável”, dirigido por Tony Scott e interpretado por Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn e Kevin Corrigan. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme "Incontrolável”?

Uma locomotiva carregada com produtos químicos tóxicos está fora de controle, podendo destruir uma cidade inteira e causar um desastre ambiental. Para evitar que o acidente acontença, um maquinista veterano e um jovem motorista colocam suas vidas em riscos e tentam de tudo para salvar as pessoas que estão no caminho do trem desgovernado.

Veja o trailer do filme "Incontrolável”

Informações do filme  "Incontrolável”

Título original: Unstoppable
Classificação: 10 anos
Duração: 1h 38m
Nacionalidade: britânico
Gênero: ação
Lançamento: 2010

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

Tv Globo

sessão da tarde

filme de hoje
Televisão
