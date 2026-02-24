Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (24/02)?

O filme "O Comitê da Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"O Comitê da Vida" (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/02), às 15h25, o filme "O Comitê da Vida", dirigido por John Wells e estrelado por Julia Stiles, Kelsey Grammer e Colman Domingo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Comitê da Vida"?

Quando o coração de um doador chega a um hospital de Nova York, o receptor pretendido morre. Devido a essa crise inesperada, um comitê de transplante de órgãos deve se reunir dentro de uma hora para decidir qual dos três outros pacientes atualmente esperando por um transplante merece o coração que salva vidas. A obra de Deus está agora nas mãos de cinco médicos.

Veja o trailer do filme "O Comitê da Vida"

Informações do filme "O Comitê da Vida"

  • Título original: The God Committee
  • Classificação: 16 anos
  • Duração: 1h38min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama, comédia
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabrielle Borges, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

BBB 26

Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo

O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

24.02.26 7h52

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

LUTO

Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

Intérprete de Lewis em “A Vingança dos Nerds”, ele lutava contra transtorno bipolar há quase duas décadas, segundo a família

24.02.26 7h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda