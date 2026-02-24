Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (24/02)?
O filme "O Comitê da Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/02), às 15h25, o filme "O Comitê da Vida", dirigido por John Wells e estrelado por Julia Stiles, Kelsey Grammer e Colman Domingo. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "O Comitê da Vida"?
Quando o coração de um doador chega a um hospital de Nova York, o receptor pretendido morre. Devido a essa crise inesperada, um comitê de transplante de órgãos deve se reunir dentro de uma hora para decidir qual dos três outros pacientes atualmente esperando por um transplante merece o coração que salva vidas. A obra de Deus está agora nas mãos de cinco médicos.
Informações do filme "O Comitê da Vida"
- Título original: The God Committee
- Classificação: 16 anos
- Duração: 1h38min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama, comédia
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabrielle Borges, editor web de OLiberal.com)
