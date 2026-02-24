Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (24/02)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/02), às 15h25, o filme "O Comitê da Vida", dirigido por John Wells e estrelado por Julia Stiles, Kelsey Grammer e Colman Domingo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Comitê da Vida"?

Quando o coração de um doador chega a um hospital de Nova York, o receptor pretendido morre. Devido a essa crise inesperada, um comitê de transplante de órgãos deve se reunir dentro de uma hora para decidir qual dos três outros pacientes atualmente esperando por um transplante merece o coração que salva vidas. A obra de Deus está agora nas mãos de cinco médicos.

Veja o trailer do filme "O Comitê da Vida"

Informações do filme "O Comitê da Vida"

Título original : The God Committee

: The God Committee Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 1h38min

1h38min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, comédia

drama, comédia Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabrielle Borges, editor web de OLiberal.com)