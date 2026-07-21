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SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (21/07)?

O filme “A Filha da Noiva" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges

21 de julho de 2026 às 11:00

"A Filha da Noiva" é o filme de hoje da Sessão da Tarde

"A Filha da Noiva" é o filme de hoje da Sessão da Tarde ( Foto: Divulgação )

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (21/07), às 15h25, o filme "A Filha da Noiva", dirigido por Annette Haywood-Carter e interpretado por Marcia Gay Harden, Halston Sage, Andrew Richardson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “A Filha da Noiva"?

No filme A Filha da Noiva, Kate não reage positivamente a surpreendente notícia do casamento da sua melhor amiga da vida, sua própria mãe. Com uma ótima relação, Kate e Diane, além de mãe e filha, possuem uma forte conexão, no entanto essa ligação precisa enfrentar momentos difíceis quando Kate inicia uma série de ações para tentar boicotar o relacionamento e acabar com o casamento de Diane com um misterioso e elegante homem.

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Veja o trailer do filme "A Filha da Noiva"

Informações do filme “A Filha da Noiva"

Título original: The Daughter of the Bride
Classificação: 12 anos
Duração: 1h42min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: Comédia, família
Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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