Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (19/09), às 15h25, o filme "Duelo de Cordas", dirigido por Michael Damian Oztekin e interpretado por Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Jane Seymour, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Duelo de Cordas"?

No filme “Duelo de Cordas", um romance é instaurado quando um violinista que toca hip-hop no metrô encontra uma bailarina do Manhattan Conservatory of the Arts. Com a ajuda de uma equipe de dançarinos, eles devem achar um algo entre seus estilos que se liguem para, então, se apresentarem uma competição que pode mudar suas vidas para sempre.

Veja o trailer de "Duelo de Cordas"

Informações do filme

Título original: High Strung

Duração: 1h37min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Musical, Romance

Lançamento: 8 de abril de 2016

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)