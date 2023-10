Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira (17)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (17/10), às 15h20, o filme "Beleza No Mundo Dos Negócios", dirigido por Gil Junger e estrelado por Hilary Duff, Chris Carmack, Michael McMillian, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Beleza No Mundo Dos Negócios", Lane (Hilary Duff) está a procura do homem perfeito com todos os requisitos da sua lista. Ao mesmo tempo, a escritora freelancer vende uma história a revista Comopolitan sobre encontrar o amor no ambiente de trabalho. Para realizar sua pesquisa, ela se disfarça em uma companhia de finanças.

Veja o trailer de “Beleza No Mundo Dos Negócios”

Título original: The Beauty and The Briefcase

Classificação: 12 anos

Duração: 1h26min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 18 de abril de 2010

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora OLiberal.com, Heloá Canali)