Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?
O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (14/04), às 15h25, o filme "Paternidade", dirigido por Paul Weitz e estrelado por Kevin Hart, DeWanda Wise, Lil Rel Howery. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Paternidade" ?
Após a esposa morrer no dia seguinte ao parto, Matt (Kevin Hart) imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai.
Veja o trailer do filme "Paternidade"
Informações do filme "Paternidade"
- Título original: Fatherhood
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h49min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: família, comédia
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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