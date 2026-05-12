Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (12/05)?
O filme "A Redenção" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (12/05), às 15h25, o filme "A Redenção", dirigido por Tony Chan e interpretado por Xiaoming Huang, Du Jiang, Tan Zhuo, entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse de "A Redenção"?
Em A Redenção, uma equipe de bombeiros chineses determinados tenta superar suas próprias vulnerabilidades, enquanto buscam controlar a destruição causada pela explosão de um oleoduto. Agora eles devem deixar as dierenças de lado, e unir forças para salvar a cidade.
Veja o trailer de “A Redenção”
Informações do filme "A Redenção"
Título original: Lie huo ying xiong
Duração: 1h59min
Classificação: Livre
Nacionalidade: chinês
Gênero: Drama, ação
Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA