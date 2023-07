Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (11/07), às 15h25, o filme "A Estranha Vida De Timothy Green", dirigido por Peter Hedges e interpretado por Jennifer Garner, Joel Edgerton, Cameron C.J. Adams, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "A Estranha Vida De Timothy Green", um casal, que não tem filhos, enterra no quintal uma caixa onde contém todos os desejos para terem uma criança. Tempo depois, nasce Thimothy Green, um garoto que traz com si uma magia que vai trasformar a forma de todos sentirem o amor.

Veja o trailer de “A Estranha Vida De Timothy Green”

Título original: The Odd Life Of Timothy Green

Classificação: Livre

Duração: 1h45min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Fantasia

Lançamento: 15 de agosto de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Felllip, editor executivo de OLiberal.com)