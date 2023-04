Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (11/04), às 16h05, o filme "Sai de Baixo: O Filme”, dirigido por Cris D'amato e interpretado por Aracy Balabanian, Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth, Cacau Protásio, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Sai de Baixo: O Filme”, Caco Antibes (Miguel Falabella) deixa a prisão e retorna ao apartamento no Largo do Arouche, que agora está prestes a ser vendido. Agora, ele, a esposa Magda (Marisa Orth), a sogra Cassandra (Aracy Balabanian), Vavá (Luis Gustavo) e o filho Caquinho (Rafael Canedo) estão morando de favor no prédio do porteiro Ribamar (Tom Cavalcante) e sua parceira Cibalena (Cacau Protásio). Tudo muda quando Caco e Caquinho se envolvem em um esquema de contrabando de pedras preciosas para o exterior, na esperança de reviver a empresa de turismo Vavatur e organizar uma excursão com destino a Foz do Iguaçu, na esperança da polícia não descobrirem sobre o que está sendo transportado.

Veja o trailer de “Sai de Baixo: O Filme”

Título original: Sai de Baixo: O Filme

Classificação: 12 anos

Duração: 1h23min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Lançamento: 23 de maio de 2019

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)