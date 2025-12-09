Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/12)?
O filme “Enquanto estivermos Juntos" vai ao ar após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/12), às 15h25, o filme "Enquanto Estivermos Juntos", dirigido por Jon Erwin, Andrew Erwin e estrelado por K.J. Apa, Britt Robertson e Nathan Parsons. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Enquanto Estivermos Juntos?"
Enquanto Estivermos Juntos é a história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. A obra foca em como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa (Britt Robertson) descobriu estar com câncer.
Veja o trailer do filme "Enquanto Estivermos Juntos"
Informações do filme "Enquanto Estivermos Juntos"
- Título original: I Still Believe
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h55min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama, musical, romance
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
