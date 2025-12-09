Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/12)?

O filme “Enquanto estivermos Juntos" vai ao ar após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Enquanto Estivermos Juntos" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Reprodução)

TV Globo exibe  na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/12), às 15h25, o filme "Enquanto Estivermos Juntos", dirigido por Jon Erwin, Andrew Erwin e estrelado por K.J. Apa, Britt Robertson e Nathan Parsons. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Enquanto Estivermos Juntos?"

Enquanto Estivermos Juntos é a história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. A obra foca em como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa (Britt Robertson) descobriu estar com câncer.

Veja o trailer do filme "Enquanto Estivermos Juntos"

Informações do filme "Enquanto Estivermos Juntos"

  • Título original: I Still Believe
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h55min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama, musical, romance
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

.
