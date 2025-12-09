Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/12), às 15h25, o filme "Enquanto Estivermos Juntos", dirigido por Jon Erwin, Andrew Erwin e estrelado por K.J. Apa, Britt Robertson e Nathan Parsons. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Enquanto Estivermos Juntos?"

Enquanto Estivermos Juntos é a história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. A obra foca em como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa (Britt Robertson) descobriu estar com câncer.

Veja o trailer do filme "Enquanto Estivermos Juntos"

Informações do filme "Enquanto Estivermos Juntos"

Título original: I Still Believe

I Still Believe Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h55min

1h55min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, musical, romance

drama, musical, romance Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)