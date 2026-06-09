Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09/06)?

A TV Globo exibe de forma inédita na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/06), às 15h25, o filme "Meu Sangue Ferve por Você", dirigido por Paulo Machline e estrelado por Filipe Bragança, Giovana Cordeiro, Emanuelle Araújo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Meu Sangue Ferve por Você"?

"Meu Sangue Ferve por Você" narra a história da paixão de Sydney Magal (interpretado por Filipe Bragança) à primeira vista com Magali West (Giovana Cordeiro), que teve início em 1982, com uma troca de olhares em um concurso de beleza. Nascido e criado em uma família de artistas, Sydney iniciou sua carreira em casas noturnas nos anos 70 e 80, estourando como um cantor de músicas românticas e, principalmente, sensuais. Dividindo o palco com nomes como Alcione e Emílio Santiago, conseguiu alcançar uma popularidade equivalente à de um mito, tal qual a de Roberto Carlos. Para conquistá-la, ele precisará vencer a resistência do empresário, além da desconfiança da família, dos amigos e da própria amada.

Veja o trailer do filme "Meu Sangue Ferve por Você"

Informações do filme "Meu Sangue Ferve por Você"

Título original: Meu Sangue Ferve por Você

Meu Sangue Ferve por Você Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h37min

1h37min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: musical, biografia, drama

musical, biografia, drama Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)