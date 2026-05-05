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Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (05/05)?

O filme "A Caminho De Casa" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "A Caminho de Casa" (2019) (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (05/05), às 15h25, o filme "A Caminho De Casa", dirigido por Charles Martin Smith e interpretado por Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Jonah Hauer-King, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "A Caminho De Casa"?

No filme “A Caminho De Casa", o estudante de medicina veterinária Lucas tem uma cachorrinha chamada Bella, uma pet especial e inseparável. Certo dia, ela é levada pelo controle de animais para um abrigo muito distante de seu dono, pois achavam que ela estava perdida. No entanto, a lealdade de Bella faz com que ela inicie uma trajetória sozinha de volta para casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Veja o trailer de “A Caminho De Casa”

Informações do filme “A Caminho De Casa”

Título original: A Dog's Way Home

Duração: 1h36min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Drama, Família

Lançamento: 28 de fevereiro de 2019 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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