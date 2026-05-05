Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (05/05)?
O filme "A Caminho De Casa" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (05/05), às 15h25, o filme "A Caminho De Casa", dirigido por Charles Martin Smith e interpretado por Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Jonah Hauer-King, entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse de "A Caminho De Casa"?
No filme “A Caminho De Casa", o estudante de medicina veterinária Lucas tem uma cachorrinha chamada Bella, uma pet especial e inseparável. Certo dia, ela é levada pelo controle de animais para um abrigo muito distante de seu dono, pois achavam que ela estava perdida. No entanto, a lealdade de Bella faz com que ela inicie uma trajetória sozinha de volta para casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.
Veja o trailer de “A Caminho De Casa”
Informações do filme “A Caminho De Casa”
Título original: A Dog's Way Home
Duração: 1h36min
Classificação: Livre
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero: Aventura, Drama, Família
Lançamento: 28 de fevereiro de 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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