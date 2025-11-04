Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (04/11)?

O filme "Voando Para O Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Voando Para O Amor" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (04/11) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (04/11), às 15h25, o filme  "Voando Para O Amor”, dirigido por  David E. Talbert e interpretado por Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme  "Voando Para O Amor”?

Montana Moore (Paula Patton) é a mulher mais velha de sua família, e a única que ainda não se casou. Para não se apresentar mais uma vez em uma cerimônia de casamento sem um acompanhante, esta comissária de bordo organiza uma estratégia para reencontrar durante 30 dias todos os seus últimos ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um deles.

Veja o trailer do filme  "Voando Para O Amor”

Informações do filme "Voando Para O Amor”

Título original: Baggage Claim
Classificação: 12 anos
Duração: 1h36min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: comédia, romance
Lançamento: 2013

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
