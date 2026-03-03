Capa Jornal Amazônia
Televisão

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (03/03)?

O filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Luta Pela Fé - A História do Padre Stu" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (03/03), às 15h25, o filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu", dirigido por Rosalind Ross e estrelado por Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"?

Baseado em uma história real, Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long (Mark Wahlberg) se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico. 

Veja o trailer do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"

Informações do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu"

  • Título original: Father Stu
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 2h04min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
