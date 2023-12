Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (8)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/12), às 15h25, o filme "O Natal dos Coopers”, dirigido por Jessie Nelson e interpretado por Diane Keaton, Ed Helms, Jake Lacy, John Goodman, Marisa Tomei e Olivia Wilde. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Os quatro casais da família Cooper estão enfrentando problemas no relacionamento. Todos eles sempre se reúnem para celebrar o natal na casa dos pais Sam e Charlotte, mas, este ano tudo será um pouco diferente, já que os patriarcas estão prestes a se separar após longos 40 anos de casamento. Assim como os pais, os filhos também não estão com as relações na melhor fase: Hank está desempregado e Eleanor é amante de um médico. Emma não sabe lidar com a própria solidão e Bucky, o pai dela, está se aproximando cada vez mais de uma garçonete em um lugar que ele costuma frequentar.

Título original: Love the Coopers

Classificação: 12 anos

Duração: 1h 47m

Nacionalidade: estadunidense

Gênero: comédia

Lançamento: 2015

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)