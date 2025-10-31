Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (31/10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (31/10), às 15h25, o filme “Convenção das Bruxas”, dirigido por Robert Zemeckis e interpretado por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Convenção das Bruxas”?

O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.

Veja o trailer do filme “Convenção das Bruxas”

Informações do filme “Convenção das Bruxas”

Título original: Roald Dahl’s The Witches

Classificação: 10 anos

Duração: 1h45min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Fantasia, Terror

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)