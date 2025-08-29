Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (30/08)?
O filme "Robin Hood - A Origem" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (30/08), às 15h25, o filme "Robin Hood - A Origem", dirigido por Otto Bathurst e estrelado por Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin e Jamie Dornan. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Robin Hood - A Origem"?
A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.
Veja o trailer do filme "Robin Hood - A Origem"
Informações do filme "Robin Hood - A Origem"
- Título original: Robin Hood
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h56min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: ação, aventura
- Lançamento: 2018
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
