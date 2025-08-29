Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (30/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (30/08), às 15h25, o filme "Robin Hood - A Origem", dirigido por Otto Bathurst e estrelado por Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin e Jamie Dornan. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Robin Hood - A Origem"?

A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

Veja o trailer do filme "Robin Hood - A Origem"

Informações do filme "Robin Hood - A Origem"

Título original : Robin Hood

: Robin Hood Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h56min

1h56min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: ação, aventura

ação, aventura Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)