Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (30/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (30/05), às 15h25, o filme "Cats e a Gatolândia", dirigido por Gary Wang e estrelado por Dermot Mulroney, Brittany Curran, Nicole Tompkins. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Cats e a Gatolândia" ?

Um gato chamado Bolota vive há muito tempo em um apartamento alto na cidade com seu filho, Pipoca. Um dia, curioso sobre o mundo exterior, Pipoca decide sair de casa e embarca em uma aventura para encontrar o lendário paraíso dos gatos. Para encontrar seu filho, Bolota deve superar seu medo e se reconciliar com seu passado, com a ajuda de uma arara.

Veja o trailer do filme "Cats e a Gatolândia"

Informações do filme "Cats e a Gatolândia"

Título original : Cats and Peachtopia

: Cats and Peachtopia Classificação: Livre

Livre Duração: 1h30min

1h30min Nacionalidade: chinesa

chinesa Gênero: animação

animação Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)