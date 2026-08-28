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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28/08)?

O filme "MIB - Homens De Preto 3" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo" na TV Globo.

Gabrielle Borges
fonte

"MIB - Homens de Preto 3" (2012) é o filme de hoje (Reprodução)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/08), às 15h25, o filme "MIB - Homens de Preto 3", dirigido por Barry Sonnenfeld e interpretado por Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, entre outros. Confira a sinopse. 

Qual é a sinopse do filme "MIB - Homens de Preto 3"?

No filme “MIB - Homens de Preto 3", o Agente J tem a missão de viajar no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que fugiu de uma prisão lunar de segurança máxima e matou o Agente K. Ao regredir no tempo, J conhece o jovem Agente K, de quem descobre um grande segredo. Juntos, eles lutarão para conter o perigoso assassino de uma vez por todas.

Veja o trailer do filme "MIB - Homens de Preto 3"

Informações do filme "MIB - Homens de Preto 3"

Título original: Men in Black 3
Duração: 1h44min
Classificação: 12 anos
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero:  Ação, Comédia, Ficção Científica
Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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