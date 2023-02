Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/02), às 15h30, o filme "Eu Sou o Número Quatro", dirigido por D J Caruso e estrelado por Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Eu Sou o Número Quatro”, nove adolescentes alienígenas fogem de sua terra natal que foi devastada, o planeta Lorien, onde eram identificados por números, para se abrigarem e esconderem no planeta Terra. O objetivo deles é se esconder dos chamados “Mogadorians”, que estão em uma caça para exterminar os enumerados - e na ordem certa - para que eles não utilizem dos seus superpoderes contra eles no futuro. A perseguição inicia e os números Um, Dois e Três são assassinados. O número Quatro vive como John Smith (Alex Pettyfer) com a ajuda do seu protetor Henri (Timothy Olyphant) na cidade de Paradise, em Ohio. Enquanto descobre novos poderes e tenta sobreviver, Smith conhece a estudante Sarah Hart (Dianna Agron) por quem acaba se apaixonando, o que acaba sendo perigoso para ele e os da sua raça, já que o inimigo os localizou. Por sorte, a número Seis (Teresa Palmer) encontrou o Quatro e pode lhe ajudar na batalha.

Veja o trailer de “Eu Sou o Número Quatro”

Duração: 1h51min

Classificação: 12 anos

Gênero: Ação, Ficção Científica

Lançamento: 11 de abril de 2011

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)