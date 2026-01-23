Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (23/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (23/01), às 15h25, o filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais", dirigido por Anna Mastro e estrelado por Peyton Elizabeth Lee, Niles Fitch, Isabella Blake-Thomas, Olivia Deeble, Noah Lomax. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"?

Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais segue a vida de Sam (Peyton Elizabeth Lee), uma princesa rebelde, segunda na linha de sucessão do trono de Ilíria. Quando o desinteresse de Sam pela vida real chega ao limite, ela descobre que tem superpoderes e pertence a uma antiga sociedade secreta com a missão de manter a paz no reino. O longa segue as aventuras de Sam em seu programa de treinamento ultrassecreto para salvar o mundo.

Veja o trailer do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"

Informações do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"

Título original: Secret Society of Second-Born Royals

Secret Society of Second-Born Royals Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h39min

1h39min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: fantasia, comédia, ação

fantasia, comédia, ação Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).