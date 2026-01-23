Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (23/01)?

O filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Walt Disney Pictures - Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (23/01), às 15h25, o filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais", dirigido por Anna Mastro e estrelado por Peyton Elizabeth Lee, Niles Fitch, Isabella Blake-Thomas, Olivia Deeble, Noah Lomax. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"?

Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais segue a vida de Sam (Peyton Elizabeth Lee), uma princesa rebelde, segunda na linha de sucessão do trono de Ilíria. Quando o desinteresse de Sam pela vida real chega ao limite, ela descobre que tem superpoderes e pertence a uma antiga sociedade secreta com a missão de manter a paz no reino. O longa segue as aventuras de Sam em seu programa de treinamento ultrassecreto para salvar o mundo.

Veja o trailer do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"

Informações do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"

  • Título original: Secret Society of Second-Born Royals
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h39min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: fantasia, comédia, ação
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Televisão
