Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (23/01)?
O filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (23/01), às 15h25, o filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais", dirigido por Anna Mastro e estrelado por Peyton Elizabeth Lee, Niles Fitch, Isabella Blake-Thomas, Olivia Deeble, Noah Lomax. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"?
Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais segue a vida de Sam (Peyton Elizabeth Lee), uma princesa rebelde, segunda na linha de sucessão do trono de Ilíria. Quando o desinteresse de Sam pela vida real chega ao limite, ela descobre que tem superpoderes e pertence a uma antiga sociedade secreta com a missão de manter a paz no reino. O longa segue as aventuras de Sam em seu programa de treinamento ultrassecreto para salvar o mundo.
Veja o trailer do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"
Informações do filme "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais"
- Título original: Secret Society of Second-Born Royals
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h39min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: fantasia, comédia, ação
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
