Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19/12)?

O filme “Velozes e Furiosos 6" vai ao ar logo após da edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Velozes e Furiosos 6" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/12), às 15h25, o filme "Velozes e Furiosos 6", dirigido por Chris Sanders e interpretado por Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Velozes e Furiosos 6" ?

Após o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro, cada membro do grupo ficou com US$ 100 milhões. Espalhados pelo mundo, eles não podem retornar ao lar, o que tornou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs (Dwayne Johnson) perseguia uma gangue de mercenários dividida em 12 países, mentoreada por Owen Shaw (Luke Evans) com a ajuda de Letty (Michelle Rodriguez), a namorada de Dom que todos acreditavam estar morta. A única forma de dar fim às ações do grupo é superá-los nas ruas e, por isso, Hobbs pede ajuda de Dom para reunir o grupo de elite em Londres. Como recompensa, eles podem receber o perdão da justiça e voltar à vida que tinham antes.

Veja o trailer do filme "Velozes e Furiosos 6" 

Informações do filme "Velozes e Furiosos 6" 

Título original: Fast & Furious 6
Classificação: 14 anos
Duração: 2h10min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Ação, Suspense
Lançamento: 2013

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sessão da Tarde

TV Globo

filme de hoje

sessão da tarde hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

espetáculo

Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora apresenta espetáculo inédito com sucessos da carreira, convidados especiais e decoração temática no Theatro da Paz

20.12.25 0h03

CULTURA

Livro 'Amor nos Tempos da Revolta', de Karol Souza, mostra as faces da luta pela liberdade

Na trama, um casal se descobre em meio a conflitos em um período decisivo da história da Amazônia e do Brasil: a Cabanagem

18.06.25 8h00

Tem gosto de quê?

'Chocutina'? Conheça o chocolate da parte íntima da 'Beiçola do Privacy'

Influenciadora revela que já vendeu mais de 10 mil unidades do chocolate que foi moldado a partir da forma de uma área íntima de seu corpo

28.05.25 14h01

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda