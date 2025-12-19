Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/12), às 15h25, o filme "Velozes e Furiosos 6", dirigido por Chris Sanders e interpretado por Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Velozes e Furiosos 6" ?

Após o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro, cada membro do grupo ficou com US$ 100 milhões. Espalhados pelo mundo, eles não podem retornar ao lar, o que tornou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs (Dwayne Johnson) perseguia uma gangue de mercenários dividida em 12 países, mentoreada por Owen Shaw (Luke Evans) com a ajuda de Letty (Michelle Rodriguez), a namorada de Dom que todos acreditavam estar morta. A única forma de dar fim às ações do grupo é superá-los nas ruas e, por isso, Hobbs pede ajuda de Dom para reunir o grupo de elite em Londres. Como recompensa, eles podem receber o perdão da justiça e voltar à vida que tinham antes.

Veja o trailer do filme "Velozes e Furiosos 6"

Informações do filme "Velozes e Furiosos 6"

Título original: Fast & Furious 6

Classificação: 14 anos

Duração: 2h10min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Suspense

Lançamento: 2013

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)